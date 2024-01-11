росіяни заявили про нову атаку БПЛА на три області рф. Фото:

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Нова атака безпілотників на російську федерації відбулася вночі 11 січня.

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Міноборони рф заявило про нібито спробу завдати ударів по об'єктах на території країни-агресора. Ворог традиційно заявив про «терористичну атаку» та звинуватив у цьому Україну. Окупанти запевняють, що три безпілотники були перехоплені у трьох областях — Ростовській, Тульській та Калузькій. Про це вороже відомство повідомило у Telegram.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша в Telegram повідомив, що сьогодні зранку на околиці Калуги над технічною будівлею насосної станції нібито вибухнув дрон. Сама будівля пошкоджена, але начебто ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вдень 9 січня над російським Курськом ворожа ППО нібито збила три «українських» безпілотники, що рухалися в напрямку району міжнародного аеропорту імені Гуревича. Також окупанти заявляли про роботу протиповітряної оборони по повітряних цілях над містом Курчатов і селом Горналь у Курській області.