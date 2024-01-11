Корупція у закупівлях для армії - дружина бізнесмена Гринкевича звільнилася із «Львівської політехніки»

https://racurs.ua/ua/n191258-korupciya-u-zakupivlyah-dlya-armiyi-drujyna-biznesmena-grynkevycha-zvilnylasya-iz-lvivskoyi.html

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Дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки за власним бажанням.

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Про це 11 січня повідомила «Суспільному» речниця навчального закладу.

Світлана Гринкевич викладала маркетинг в Інституті економіки та менеджменту.

Студенти вимагали відсторонити її на період досудового розслідування справи її чоловіка.

Нагадаємо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який досі вважався одним з найбільших постачальників міноборони, опинився в центрі корупційного скандалу.

Ще кілька місяців тому Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України (ЗСУ). Як наголошується в повідомленні ДБР, компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

У ДБР стверджують, що переможці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома контрактами поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угод були виконані із запізненням від трьох до п’яти місяців. За попередніми оцінками, це завдало збитків державі на суму понад мільярд гривень, повідомили в ДБР.

Наприкінці грудня цього львівського бізнесмена було затримано на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному із керівників ДБР, аби той «за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження».

30 грудня Печерський райсуд Києва обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також йому повідомлено про підозру за частиною третьою статті 369 Кримінального Кодексу України, яка передбачає позбавленням волі на строк до восьми років.

Правоохоронці досі не називають ім’я фігуранта цієї справи, однак, за даними українських ЗМІ та журналістки Тетяни Ніколаєнко, яка є членкинею громадської антикорупційної ради міноборони, ним є Ігор Гринкевич.

Сам Ігор Гринкевич поки що мовчить. Тим часом його син Роман прокоментував звинувачення в корупції.

Ми готові до будь-яких інформаційних атак. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо! — написав він в Instagram.

При цьому Роман Гринкевич стверджує, що скандал щодо його родини був «замовлений» і він нібито знає імена тих, хто в цьому зацікавлений.