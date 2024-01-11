Кулеба та Єрмак узгодили дату і місце зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини

Кулеба та Єрмак узгодили дату зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини

https://racurs.ua/ua/n191257-kuleba-ta-iermak-uzgodyly-datu-i-misce-zustrichi-z-ministrom-zakordonnyh-sprav-ugorschyny.html

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава офісу президента Андрій Єрмак 29 січня зустрінуться в Ужгороді з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

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Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

1 лютого відбудеться саміт Ради ЄС, на якому лідери блоку планують узгодити надання України 50 млрд євро в рамках чотирирічного пакета допомоги Ukraine Facility. Його раніше заблокувала Угорщина на саміті 14−15 грудня 2023 року.

Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації, — підтвердив інформацію про зустріч й Сійярто.

Угорщина накладе жорстке вето на переговори щодо вступу України до ЄС, якщо це завдаватиме шкоди нашим національним інтересам, — так заявив 16 грудня очільник МЗС Угорщини в інтерв’ю Mandiner.