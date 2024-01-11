Зеленський нагадав чоловікам за кордоном, що вони не на фронті та не платять податки

Зеленський нагадав чоловікам за кордоном, що вони не на фронті і не платять податки

https://racurs.ua/ua/n191264-zelenskyy-nagadav-cholovikam-za-kordonom-scho-vony-ne-na-fronti-ta-ne-platyat-podatky.html

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, мають бути в Україні.

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Президент уточнив, що боронити державу можна не лише на фронті, але і в тилу — йдеться про роботу та сплату податків.

Але якщо ви за кордоном, ви мобілізаційного віку і ви не на фронті, не сплачуєте податки, виїжджали поза законом, то є питання. Ось і все, — сказав Зеленський 11 січня в Таллінні після зустрічі з премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

За словами Зеленського, претензій до громадян, які виїжджали на початку війни за кордон задля порятунку життя та не підлягають мобілізації, немає, інакша ситуація — з тими, хто є призовного віку, але покинув країну під час воєнного стану незаконно.

Це питання до цих чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то повинні допомагати Україні й бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. Але звичайне людське правило: на одного військового іде шість-вісім платників податків. І якщо ви в Україні та не на фронті, а працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно, — наголосив він.

Президент зауважив, що сплата податків важлива, бо в іншому разі не буде грошей на забезпечення Збройних сил України.

А не буде грошей — не буде військового, не буде кому захищати Україну. Такі правила життя, — сказав він.

Прямої відповіді на запитання місцевих журналістів, чи потрібно Естонії видавати українських чоловіків призовного віку, Зеленський не дав.

Раніше ресурс «ВВС-Україна» писав, що з початку повномасштабної війни майже 20 тис. українських чоловіків виїхали за кордон.

За словами Зеленського, у росії є дефіцит зброї, тому паузи в бойових діях їй давати не можна — вона лише піде на користь рф.