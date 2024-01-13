Новий глава МЗС Франції Сежурне приїхав у Київ

https://racurs.ua/ua/n191321-novyy-glava-mzs-franciyi-sejurne-pryyihav-u-kyyiv.html

Ракурс

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув до Києва 13 січня з робочим візитом.

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Сежурне прибув до Києва для своєї першої закордонної поїздки, щоб продовжити дипломатичні зусилля Франції та підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню, — йдеться у повідомленні МЗС Франції.

Очікується, що у Києві дипломат зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Крім того, польський прем'єр Дональд Туск анонсував свій візит до України «вже найближчими днями».

Зокрема, під час нього він планує обговорити проблему польських перевізників та підтримку України.

Сежурне — новопризначений міністр закордонних справ Франції. Його приїзд у Київ є першим офіційним закордонним візитом на посаді. Його зустрів колега Дмитро Кулеба.

У Києві 12 січня був з офіційним візитом британський лідер Ріші Сунак.