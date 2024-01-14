У Данії з’явився новий король. Фото: Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n191360-koroleva-daniyi-oficiyno-zreklasya-prestolu-do-kogo-pereyshov-tytul-foto.html

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Королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу, а її син Фредерік X став новим королем.

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У неділю, 14 січня, данська королева підписала документ про зречення й автоматично її 55-річний син Фредерік X став королем. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен проголосила його монархом з балкона палацу Крістіансборг. Про це повідомили данський мовник DR, BBC та Reuters.

Таким чином Маргрете IІ закінчила своє 52-річне правління, бувши найдовготривалішим правлячим монархом у Данії. Вона стала першим данським монархом за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу. Після зречення вона заявила: «Боже, бережи короля». Відтепер колишній кронпринц Фредерік матиме титул Його Високості короля Фредеріка Х.

Сьогодні на вулицях Копенгагена зібралися 100 тис. осіб, які спостерігали за проголошенням нового короля. Прибули не лише громадяни Данії, але й іноземці з багатьох країн світу.

Нагадаємо, 6 травня 2023 року в Лондоні пройшла церемонія сходження на престол монарха Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. На ній коронували Чарльза III.

Джерела: DR, BBC, Reuters