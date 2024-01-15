Командування рф видає окупантам наркотики перед «м’ясними» штурмами. Фото:

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Російські окупанти все частіше йти на «м'ясні» штурми позицій українських Сил оборони.

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Для того, щоб «переконати» загарбників йти вперед командування вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання. Так, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 січня.

Зазначається, що ці наркотики призводять до ейфорії та притуплюють біль, однак одночасно з цим спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі окупантів. Однак солдати, які їх вживають, легше погоджуються на «м'ясні» штурми, не побоюючись поранень або смерті.

У зведенні повідомляється, що упродовж минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення. А ракетні війська ЗСУ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та два склади з боєприпасами росіян.

Авіація Повітряних сил завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що останні штурми окупаційної армії рф Авдіївки у грудні минулого року призвели до зростання жертв загарбників на 90%.