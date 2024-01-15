В соцмережах шириться фото нібито вцілілого російського Іл-22 в аеропорту Анапи

https://racurs.ua/ua/n191385-v-socmerejah-shyrytsya-foto-nibyto-vcililogo-rosiyskogo-il-22-v-aeroportu-anapy-jyvuchyy-gad.html

Ракурс

В соцмережах шириться фото нібито вцілілого російського Іл-22 в аеропорту Анапи.

.

Схоже Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито «восстановлению не подлежит». Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті, — написав на своїй сторінці у Facebook речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він також зазначив, що пріоритетною ціллю для ЗСУ був саме літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

І до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві «жирні» цілі за один раз", — написав він.

Іл-22 — експериментальний літак ОКБ Ільюшина, перший радянський реактивний бомбардувальник, а також перший радянський важкий 4-двигуновий реактивний літак. Літак випробовували у два етапи в 1947—1948 роках, проте в серію переданий не був.