У Франції після зміни уряду загострилося нове політичне протистояння

https://racurs.ua/ua/n191388-u-franciyi-pislya-zminy-uryadu-zagostrylosya-nove-politychne-protystoyannya.html

Ракурс

У Франції загострилося нове політичне протистояння.

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Одночасно Франція втратила інтерес до вічної дуелі Еммануеля Макрона та Марін Ле Пен, тепер уся увага прикута до їхніх можливих наступників — нового глави уряду Габріеля Атталя та голови правої партії Марін Ле Пен Жордана Барделла.

Bild пише, що Жордан Барделла очолив партію «Національне об'єднання» у 2022 році, а у 2023 році зміг стати найпопулярнішим політиком у Франції. Після того, як Габріель Атталь нещодавно обійняв посаду прем'єр-міністра, Барделла пішов в атаку і заявив, що його партія розробила міграційний закон, який «в тисячу разів жорсткіший», ніж передбачувані заходи нового уряду.

Барделла не залишає сумнівів у тому, що хоче змінити Атталя на посади прем'єр-міністра у 2027 році у разі перемоги Ле Пен на президентських виборах. Якщо це станеться, то Барделла вступить на посаду у 32 роки й тим самим поб'є віковий рекорд нового прем'єр-міністра.

Крім того, що Атталь є наймолодшим прем'єр-міністром Франції за всю історію, він ще й перший відкритий гей на цій посаді. Він уже встиг призначити міністром закордонних справ свого колишнього партнера, 38-річного Стефана Сежурна. Як і Атталь, він раніше був радником Макрона.

Президент Франції Еммануель Макрон 8 січня прийняв відставку прем'єр-міністерки Елізабет Борн.

France24 пише, що відставка Борн не призведе до зміни політичного курсу Франції, а радше сигналізує про бажання президента Макрона зосередитися на нових пріоритетах всередині країни.

Останній рік був затьмарений політичними скандалами, пов’язаними зі спірними реформами пенсійної системи та імміграційного законодавства.