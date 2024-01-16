Хусити обстріляли вантажне судно в Червоному морі, фото:

https://racurs.ua/ua/n191408-husyty-vluchyly-u-vantajne-sudno-ssha-balistychnou-raketou-bbc.html

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Хусити біля узбережжя Ємену вразили балістичною ракетою вантажне судно Gibraltar Eagle, котре належить США.

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Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що за повідомленням військового командування США на Близькому Сході (Centcom) на судні Gibraltar Eagle «ніхто не постраждав і не зазнав значних пошкоджень».

Судно під прапором Маршаллових островів продовжує свій шлях в Аденській затоці.

Судноплавна компанія Eagle Bulk Shipping повідомила, що балкер перевозив сталеві вироби та в момент удару перебував на відстані приблизно 160 км від узбережжя Аденської затоки.

У компанії зазначають, що судно «зазнало невеликих пошкоджень вантажного трюму, але воно стабільне та прямує з району».

За кілька годин до цього Centcom заявив, що інша ракета, випущена в напрямку есмінця США в Червоному морі, була перехоплена та збита американським винищувачем.

Підтримувані Іраном хусити на знак протесту проти війни Ізраїлю проти ХАМАС з листопада 2023 року атакують комерційні кораблі в Червоному морі, котрі, за їхніми словами, пов’язані з Ізраїлем або прямують до ізраїльських портів. Водночас морська охоронна фірма Ambrey зазначає, що Gibraltar Eagle «було оцінене як не пов’язане з Ізраїлем».

Джерело: BBC