Хусити влучили у вантажне судно США балістичною ракетою — BBChttps://racurs.ua/ua/n191408-husyty-vluchyly-u-vantajne-sudno-ssha-balistychnou-raketou-bbc.htmlРакурс
Хусити біля узбережжя Ємену вразили балістичною ракетою вантажне судно Gibraltar Eagle, котре належить США.
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що за повідомленням військового командування США на Близькому Сході (Centcom) на судні Gibraltar Eagle «ніхто не постраждав і не зазнав значних пошкоджень».
Судно під прапором Маршаллових островів продовжує свій шлях в Аденській затоці.
Судноплавна компанія Eagle Bulk Shipping повідомила, що балкер перевозив сталеві вироби та в момент удару перебував на відстані приблизно 160 км від узбережжя Аденської затоки.
У компанії зазначають, що судно «зазнало невеликих пошкоджень вантажного трюму, але воно стабільне та прямує з району».
За кілька годин до цього Centcom заявив, що інша ракета, випущена в напрямку есмінця США в Червоному морі, була перехоплена та збита американським винищувачем.
Підтримувані Іраном хусити на знак протесту проти війни Ізраїлю проти ХАМАС з листопада 2023 року атакують комерційні кораблі в Червоному морі, котрі, за їхніми словами, пов’язані з Ізраїлем або прямують до ізраїльських портів. Водночас морська охоронна фірма Ambrey зазначає, що Gibraltar Eagle «було оцінене як не пов’язане з Ізраїлем».
Джерело: BBC