Раді не вистачило голосів для запровадження штрафів за порушення комендантської години

https://racurs.ua/ua/n191419-radi-ne-vystachylo-golosiv-dlya-zaprovadjennya-shtrafiv-za-porushennya-komendantskoyi-godyny.html

Ракурс

Верховній Раді не вистачило голосів для запровадження штрафів за порушення комендантської години.

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«За» законопроект № 10195 проголосувало 214 депутатів.

Документ надіслали на друге повторне читання.

Серед депутатів звучали пропозиції не штрафувати людину, якщо вона запізнилася на потяг або їй необхідно супроводжувати людину, якій потрібна медична допомога тощо.

Єдиним регіоном, де влада не запроваджувала комендантську годину, є Закарпатська область. Переважно обмеження на пересування тривають з 00.00 до 5.00.

Історія питання

9 грудня 2023 року парламент проголосував за документ у першому читанні.

Депутат Гончаренко пропонував перед другим читанням певні правки: «Наприклад, не накладати штраф якщо людина запізнилась на потяг, або якщо необхідно супроводжувати людину, якій потрібна медична допомога тощо».

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, за порушення комендантської години передбачається накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн.

За умови повторного правопорушення протягом року сума штрафу подвоюється і становить для громадян від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 17 до 34 тис. грн.

Для суб'єктів господарювання (бізнесу) покарання за порушення комендантської години передбачає накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 51 до 102 тис. грн.

У разі повторного правопорушення — від 102 до 204 тис. грн.