ВАСК арештував суддю за підозрою в організації масштабної схеми з уникнення мобілізації

https://racurs.ua/ua/n191434-vask-areshtuvav-suddu-za-pidozrou-v-organizaciyi-masshtabnoyi-shemy-z-unyknennya-mobilizaciyi.html

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Антикорупційний суд (ВАСК) арештував на два місяці голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського.

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Його обвинувачують в організації схеми з уникнення мобілізації, яка полягала в оформленні чоловіків єдиними опікунами дитини.

Боярському також призначили альтернативу застави у понад мільйон гривень.

Ми не сумніваємось, що Боярський ці гроші легко знайде. Судячи з декларації за 2022 рік, суддя має понад 3 млн грн на рахунках у банках. Окрім того, він володіє понад 100 тис. дол. і майже 46 тис. євро, — заявили у Центрі протидії корупції.

За даними Слідство. Інфо, у 2023 році суддя Боярський та його родичі стали власниками нерухомості на понад 500 тис. дол.

За даними НАБУ і САП, суддя Боярський причетний до корупційної схеми, яка передбачала ухвалення судових рішень про позбавлення батьківських прав матерів на користь чоловіків, аби ті уникали мобілізації.

Раніше видання NGLmedia писало про схему виїзду чоловіків за кордон або бронювання від мобілізації через розлучення в суді з подальшим оформленням опікунства на батька. За три роки було понад 3 тис. 800 подібних рішень, але понад 30% з них виніс Білгород-Дністровський міськрайонний суд. НАБУ вважає Боярського організатором схеми в цьому суді. Його затримали на хабарі 9 січня.

Джерела УП стверджують, що Боярський збирається внести заставу — за його словами, друзі вже зібрали необхідну суму