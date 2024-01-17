росія знову обстріляла прифронтову теплоелектростанцію, є пошкодження

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Російські загарбники вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК.
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За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено обладнання підприємства. Про це сьогодні, 17 січня, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.
Зазначається, що енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.
Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено, — наголошують у компанії.
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