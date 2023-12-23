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Ракурс
Загарбники продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, фото:

Рашисти обстріляли електростанцію ДТЕК, п’ятьох людей поранено

23 гру 2023, 17:59
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Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, вкотре обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому районі.


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В результаті було поранено п’ятьох енергетиків, які працюють на цій ТЕС, повідомляє прес-служба ДТЕК.

Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні, — вказано в повідомленні. — Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Наразі обстріл триває. Після його припинення енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

Зазначається, що за останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію, попередня сталася 20 грудня.

Джерело: Ракурс


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