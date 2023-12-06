Рашисти вшосте за місяць вдарили по прифронтовій ТЕС — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n190061-rashysty-vshoste-za-misyac-vdaryly-po-pryfrontoviy-tes-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники вже вшосте за місяць атакували прифронтову теплоелектростанцію компанії «ДТЕК Енерго».
Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба компанії.
Внаслідок декількох обстрілів впродовж цієї ночі знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в результаті російської атаки пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
Крім того, через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.
Попередній обстріл ТЕС у прифронтовій зоні рашисти здійснили в ніч на 27 листопада.
Про яку саме ТЕС йдеться, не уточнюється.