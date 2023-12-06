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Ракурс
Росіяни продовжують обстрілювати українські електростанції

Рашисти вшосте за місяць вдарили по прифронтовій ТЕС — ДТЕК

6 гру 2023, 11:31
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Російські загарбники вже вшосте за місяць атакували прифронтову теплоелектростанцію компанії «ДТЕК Енерго».


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Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок декількох обстрілів впродовж цієї ночі знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті російської атаки пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

Крім того, через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Попередній обстріл ТЕС у прифронтовій зоні рашисти здійснили в ніч на 27 листопада.

Про яку саме ТЕС йдеться, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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