У Північній Кореї підлітків публічно засудили до 12 років каторги за перегляд південнокорейського кіно

https://racurs.ua/ua/n191485-u-pivnichniy-koreyi-pidlitkiv-publichno-zasudyly-do-12-rokiv-katorgy-za-pereglyad.html

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У Північній Кореї (КНДР) двох підлітків публічно засудили до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейських драм.

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Відео, на якому показано «показове» засудження, надав ВВС інститут South and North Development (Sand), який працює з перебіжчиками з Півночі.

На кадрах, які, схоже, були зняті у 2022 році, видно, як на двох 16-річних хлопців надівають кайданки на очах у сотень студентів на відкритому стадіоні.

Південнокорейські розваги, включно з телебаченням, заборонені на Півночі. Попри це деякі готові ризикнути суворим покаранням, щоб отримати доступ до так званих «K-драм», які мають величезну світову аудиторію.

Як повідомляється, це відео було поширено в Північній Кореї для ідеологічної освіти та попередження громадян не дивитися «декадентські записи».

Культура гнилого маріонеткового режиму поширилася навіть на підлітків. Їм всього 16 років, але вони зруйнували своє майбутнє, — каже диктор.

У відео також озвучені імена хлопців і розкрито їхні адреси.