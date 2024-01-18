Сина львівського підприємця Гринкевича оголосили в розшук

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Сина львівського підприємця Романа Гринкевича оголосили в розшук.

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Про це заявила радниця з комунікацій Держбюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян в етері телемаратону.

Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав, — сказала Сапьян.

Роман та Ігор Гринкевичі є підозрюваними у справі про закупівлі Міноборони.

Увага правоохоронців прикута до львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який запропонував одному з керівників слідчого управління ДБР півмільйона доларів хабаря.

З того моменту він перебуває у СІЗО і вже там отримав додаткові підозри — у шахрайстві і в участі у злочинній організації — це доволі суворі статті. Такі підозри отримали ще четверо причетних до цієї оборудки, що стосувалася закупівлі одягу та білизни для ЗСУ.

Угруповання було створене, як встановили слідчі, аби привласнювати бюджетні гроші, які виділялися на закупівлю білизни для військових. Підконтрольні бізнесмену підприємства, які в мирний час займалися будівництвом, не мали жодних можливостей виготовляти та зберігати речі для потреб Міноборони.

Також слідчі будуть з’ясовувати, як цим підприємствам вдалося отримати договори на постачання в Міноборони на суму 1,5 млрд грн і хто в оборонному відомстві також має причетність до таких махінацій. ДБР наразі перевіряє усіх у Міноборони, хто був або міг мати стосунок до цих оборудок, зокрема, і працівників Міноборони, які робили замовлення цим фірмам і які уже в результаті приймали остаточний варіант цього замовлення, коли одяг і білизна прибували на склади ЗСУ. Також у процесі досудового розслідування з’ясовуватиметься, як будівельні фірми могли виграти тендер.

Сап’ян зазначила, що за оголошеними підозрами та звинуваченнями, які буде висунуто на їх підставі, винуватці можуть позбутися волі на понад 10 років.