Європарламент закликав Раду ЄС забрати в Угорщини право голосу в Євросоюзі

https://racurs.ua/ua/n191490-ievroparlament-zaklykav-radu-ies-zabraty-v-ugorschyny-pravo-golosu-v-ievrosouzi.html

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Європарламент проголосував за резолюцію, яка засуджує «навмисні, постійні та систематичні зусилля уряду Угорщини підірвати основоположні цінності ЄС». За неї проголосували 345 євродепутатів, проти були 104.

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Також депутати розкритикували Орбана за те, що минулого місяця він наклав вето на надання більшої фінансової допомоги Україні. Європейський парламент закликав Раду ЄС активізувати сьому статтю, яка зрештою може призвести до втрати права голосу Угорщини в Євросоюзі.

Євродепутати наголосили, що «ЄС не повинен піддаватися на шантаж».

Однак цей механізм покарання є тривалим і складним, тож малоймовірно, що його застосують в найближчому майбутньому. Водночас резолюція посилює тиск на Орбана перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, на якому обговорюватимуть виділення Україні 50 млрд євро на чотири роки.

Резолюція висловлює також занепокоєння відкочуванням Угорщини від демократії та закликає розпочати внутрішнє розслідування щодо рішення Європейської комісії виділити Будапешту 10 млрд євро. Фактично парламент просить активізувати другий розділ сьомої статті Договору про ЄС щодо Угорщини.

Будапешт з 2018 року перебуває під першим розділом цієї статті, який вказує на ризик серйозного порушення основних принципів і змушує Угорщину регулярно пояснювати ситуацію. Другий розділ може визначити, що Будапешт є систематичним порушником. Це відкриє шлях до покарання — Угорщину зможуть позбавити деяких прав, наприклад, права голосу в Раді ЄС чи права на представництво.

Шлях до такого покарання дуже тривалий і складний. Не факт, що це станеться у найближчому майбутньому.