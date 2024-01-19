Коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного, розповіли в Міноборони

В Україні планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного, фото: Ukrainian Military Pages

https://racurs.ua/ua/n191519-koly-zapracuie-elektronnyy-kabinet-viyskovozobov-yazanogo-rozpovily-v-minoborony.html

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В Україні на початку другого кварталу 2024 року планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступник міністра оборони України Катерину Чорногоренко, повідомляє «Радіо Свобода».

Ми зможемо, скажімо так, перший етап — запровадження функціонала електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані, — зазначила вона. — Буде надано період, щоб військовозобов’язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі.

При цьому Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в електронному кабінеті військовозобов’язаного повістки.

Повістки — це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого «мобілізаційного» закону, — зауважила вона.

Чорногоренко також повідомила, що верифікацію в реєстрі «Оберіг» вже проведено.

Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов’язаних прибути в ТЦК, — зазначила вона.

Джерело: «Радіо Свобода»