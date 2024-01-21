За добу на фронті відбулось 80 бойових зіткнень

https://racurs.ua/ua/n191563-za-dobu-na-fronti-vidbulos-80-boyovyh-zitknen.html

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За добу на фронті відбулось 80 бойових зіткнень.

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У ранковому зведенні Генштабу 21 січня повідомляється, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Лише на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Загалом протягом доби наша авіація завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, зенітно-ракетному комплексу, складу боєприпасів та вузлу зв’язку противника.

Підрозділи ракетних військ України уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, українські військові продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

Паблік Deep State зазначає, що нацисти рф посилюють тиск на Кринки, в тому числі піхотою, яку тяжче вибивати. Деякі російські підрозділи імітують атаки, щоб доповісти про невдачу і не йти на штурм.

Утім на Сватівському напрямку, за даними Deep State, ворог захопив Крохмальне та всі східні околиці села. Таким відходом поставлено під загрозу сусідні підрозділи.

Замовчування проблеми, її не вирішить — перевірено, на жаль, кров’ю. Кацапи останній час стягували війська в район Купʼянська, проводили перегрупування і навіть залучили додаткові сили ще одного АК. Тепер цей весь удар спрямовується на бійців Сил оборони. Ворог проявляє значну активізацію біля Нововодяного. Тривають зіткнення східніше Тернів та біля Діброви. Три останні доби були вкрай важкі. Ситуація на певних ділянках уточнюється, — пише паблік.

Бахмутський напрямок — ворог намагався покращити тактичне положення в Богданівці та Іванівському.

Авдіївський відтинок — критичною залишається ситуація на півдні Авдіївки. Ворог захопив «Царську охоту» і намагається закріпитися на вулицях Чернишевського, Спортивній та Соборній. Тривають стабілізаційні заходи, якщо успіху не буде досягнуто, то це поставить під загрозу всю східну частину міста та її околиці. Ворог продовжує атакувати Георгіївку та її північно-східні околиці і має частковий успіх. В районі Новомихайлівки концентрує додаткові сили та пробує тиснути малими групами вздовж лінії Водяне-Костянтинівка.

Бердянський відтинок — росіяни наступали південніше Урожайного. За уточненою інформацією закріпитися їм не вдалося, а контроль над позиціями повернувся до Сил оборони. Противник хотів штурмувати наші позиції біля Новодонецького, але заблукав, втративши на міні танк.

За даними Генштабу, за минулу добу Сили оборони України знищили зокрема 760 окупантів, 10 танків, 11 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та два БПЛА.