Україна копає власну "лінію Суровікіна" проти російського наступу

https://racurs.ua/ua/n191566-ukrayina-kopaie-vlasnu-liniu-surovikina-proty-rosiyskogo-nastupu-the-telegraph.html

Ракурс

Україна копає власну «лінію Суровікіна» проти російського наступу.

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Про це повідомляє, пише The Telegraph і публікує карти місцеперебування цих укріплень.

За даними газети, планується побудувати понад 600 миль (965 км) нових бетонних траншів та підземних командних пунктів.

Основні зусилля зараз точаться навколо Лимана і під Авдіївкою, а також біля Куп’янська. Видання уточнює, що головна оборонна лінія будується приблизно за 16 км на захід від Авдіївки.

Тут Україна використовує низку природних бар'єрів з озер та річок, — йдеться у статті.

Ще одна лінія — у місті Покровську, «який росії необхідно захопити, щоб виконати своє завдання із захоплення всієї Донецької області». Покровськ захищений дворівневою системою траншей, що проходить у всьому місті.

Найпотужніша з нових оборонних ліній може бути навколо Чернігова, пише видання. При цьому, як уточнюється, немає жодних очікувань, що цей район стане новим фронтом.

За даними газети, українська оборона нагадує «лінію Суровікіна», на якій росіяни зупинили український контрнаступ цього літа.

Спочатку йдуть мінні поля, далі — мережі траншей та укріплених командних центрів. На деяких ділянках, де фронт статичний, ЗСУ розмістили укріплення приблизно за кілометр один від одного.

Однак, зазначає видання, нові укріплення, хоч і дозволять Україні зберегти більше життів, вони «зменшать амбіції Києва повернути собі окуповану територію».