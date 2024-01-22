Військового підозрюють у вбивстві поліцейських на Донеччині, фото: «Перший»

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ДБР за сприяння поліції проводить досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох людей у місті Лиман Донецької області.

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За підозрою у скоєнні злочину затримано військовослужбовця Нацгвардії. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що вчора, 21 січня, вранці у Лимані місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем викликала слідчо-оперативну групу.

Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки, — зазначають у відомстві.

Військовослужбовця Нацгвардії затримали по гарячих слідах за підозрою в умисному вбивстві.

У межах кримінального провадження, відкритого за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу, проводиться комплекс заходів щодо встановлення об'єктивних обставин події.