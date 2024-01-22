Українські пілоти вже літають на F-16, партнери дуже конфіденційно навчають льотчиків

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Українські пілоти вже літають на F-16 з інструкторами, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат.

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Він зауважив, що «партнери дуже-дуже конфіденційно навчають льотчиків, не оприлюднюється особливо ніяка інформація».

Процес іде, льотчики вже літають у небі з інструкторами, — розповів він.

За словами Ігната, потрібно налітати певну кількість годин.

Є фактор погоди, є фактор того, що були вихідні, канікули різдвяні. Всі повернулися до роботи, продовжують навчатися у повітряному просторі, мовиться про Данію та США, де проходять підготовку. Не забуваємо і про Велику Британію, — пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перші успіхи українських пілотів на бойових літаках F-16 очікуються вже цього року. За його словами, усі держави, які пообіцяли надати F-16 Україні, дотримуються зобов’язань.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.