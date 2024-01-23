Ліквідація наслідків обстрілу у Києві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n191642-u-kyievi-sapery-vyluchyly-boyovu-chastynu-rakety-h-101-foto.html

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У Києві триває ліквідація наслідків російської ракетної атаки, здійсненої сьогодні, 23 січня, вранці.

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Зокрема, сапери безпечно вилучили виявлену бойову частину російської ракети. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України ліквідовують наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі, — вказано в повідомленні. — Знайдено бойову частину ракети Х-101 та безпечно вилучено. За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляв, що у житловому будинку в Святошинському районі столиці в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету.