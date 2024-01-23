У Польщі призупинили розслідування щодо ракети, яка убила двох людей у Пшеводуві

https://racurs.ua/ua/n191646-u-polschi-pryzupynyly-rozsliduvannya-schodo-rakety-yaka-ubyla-dvoh-ludey-u-pshevoduvi.html

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У Польщі призупинили розслідування щодо ракети, яка 2022 року впала в польському Пшеводуві і вбила двох людей.

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Як пише RMF24, розслідування призупинено через відсутність співпраці з боку України. У прокуратурі заявили, що рішення ухвалено «у зв’язку перешкодою, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу, це заважає подальшому проведенню розслідування».

Польські слідчі висилали запити до української влади, але не отримали жодної відповіді. Одним із запитів було отримання інформації, яка б дозволила на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету.

Призупинення провадження у справі означає, що неможливо остаточно встановити обставини інциденту, а отже, визначити, хто конкретно несе відповідальність за загибель польських громадян.

Як в американському, так і в польському уряді раніше заявляли, що в Пшеводуві впала українська ракета ППО.

15 листопада 2022 року у селі Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік польсько-українського кордону, внаслідок вибуху ракети 15 листопада загинули двоє людей.

Польща і США, спираючись на свою інформацію, схиляються до думки, що це була ракета української системи ППО. Натомість Україна ставила це під сумнів. До польського слідства долучилися також українські експерти, які побували на місці падіння ракети.