В уряді порахували кошти, які отримала "оборонка" після переспрямування військового ПДФО

https://racurs.ua/ua/n191651-v-uryadi-porahuvaly-koshty-yaki-otrymala-oboronka-pislya-perespryamuvannya-viyskovogo-pdfo.html

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Після ухвалення рішення про переспрямування коштів військового податку на доходи фізосіб (ПДФО) отримано 51 млрд грн на розвиток оборонної промисловості.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що на виробництво дронів додатково отримали понад 43 млрд грн. Також буде передано 9,6 млрд грн силам оборони на закупівлю зброї, техніки та засобів захисту.

Очільник уряду зазначив, що нещодавно було виділено рекордні 17,5 млрд грн на будівництво фортифікацій та спрямовано 792 млн грн для нагальних потреб військових частин.

Водночас він нагадав, що восени 2023 року виконавча і законодавча влади ухвалили рішення про переспрямування коштів ПДФО, які платять військові, з бюджетів громад до спецфонду держбюджету.

На 2024 рік ми отримали додатковий ресурс — плюс 51 млрд грн на розвиток оборонно-промислового комплексу та понад 43 млрд грн — на виробництво дронів, — поінформував Шмигаль.

Тоді ж було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам.

Тому сьогодні передаємо силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту, — сказав прем'єр-міністр.

Водночас він додав, що у 2023 році громади України отримали до своїх бюджетів на 43,8 млрд грн більше, ніж у позаминулому році.

Змінами до Бюджетного кодексу передбачено перенаправити ПДФО з доходів військовослужбовців (96,3 млрд грн) у 2024 році до спецфонду держбюджету.