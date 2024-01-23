Глава Пентагону Ллойд Остін закликав союзників надати Україні більше систем ППО

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Підтримка боротьби України проти тиранії робить наші країни безпечнішими.

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Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 18-го засідання «Рамштайну», яке відбувається в онлайн-форматі.

Він закликав учасників групи й надалі надавати Україні допомогу, зокрема системи ППО. Додав, що «ми не повинні коливатися в нашій підтримці України». Ці заяви лунають після чергового російського обстрілу і на тлі затримки допомоги Заходу Україні.

Водночас Остін заявив, що США не володіють жодними доказами нецільового використання або незаконної передачі третім сторонам американського озброєння, наданого Україні.

Всю надану зброю Україна використовує для захисту від російської агресії, — про це міністр оборони США заявив у своїй вступній промові під час відкриття засідання.

За його словами, Сполучені Штати продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю про безпекову допомогу США, надану Україні.

Він також наголосив, що союзники повинні продовжувати зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації наших Сил оборони.

росія відправила на смерть тисячі солдатів. Вони жертвують в середньому 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі. З моменту нашої останньої зустрічі росія втратила понад 54 тис. солдатів. Проте ворог має необмежений мобілізаційний ресурс, — заявив Остін.

На першій у 2024 році зустрічі у форматі «Рамштайну» міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що керівництво України поставило чіткі військові завдання та цілі на 2024 рік, а Міноборони й Генштаб ЗСУ напрацювали пріоритети та інші деталі на цей рік.

Міністр зазначив, що достатня кількість техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запчастин критично важлива для утримання лінії фронту, але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес

Українські військові сьогодні сказали, що Україна матиме більше зброї дальнього ураження. В рамках «Рамштайну» окремо обговорювались питання збільшення постачання Україні далекобійної зброї.

Про це на спеціальній зустрічі з журналістами у Military Media Center повідомив начальник Управління преси та інформації Міноборони молодший лейтенант Ілларіон Павлюк.

Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов’язання щоб працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів, — сказав Павлюк.

В рамках зустрічі також обговорювались адаптація зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, що є у розпорядженні Сил оборони України, а також нарощення можливостей для збільшення виробництва боєприпасів і артилерійських систем, в тому числі у спільних проєктах країн партнерів з Україною.

Своєю чергою, начальник Департаменту міжнародної оборонної співпраці Міноборони полковник Геннадій Коваленко повідомив, що на зустрічі обговорювались також питання посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки. Зокрема, зазначив полковник, в рамках авіаційної коаліції поряд з зобов’язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових гелікоптерів.