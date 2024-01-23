Міністр фінансів Німеччини сумнівається у підтримці України поодинці

Міністр фінансів Німеччина сумнівається у підтримці України поодинці

https://racurs.ua/ua/n191657-ministr-finansiv-nimechchyna-sumnivaietsya-u-pidtrymci-ukrayiny-poodynci.html

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що у довгостроковій перспективі країна не зможе підтримувати оборонні можливості України поодинці — інші країни також мають наростити двосторонню допомогу Києву/

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Заяву міністра в урядовій коаліції ФРН від Вільної демократичної партії Німеччини Лінднера цитує його Reuters.

Не може бути так, що Німеччина робить для допомоги Україні більше, щоб інші могли робити менше, — заявив міністр на заході Німецької асоціації східного бізнесу.

Німеччина останніми місяцями справді наростила військові постачання Україні, що стало помітно на тлі вичерпання бюджету США на ці цілі. За даними Кільського інститут світової економіки за грудень (у Франції, ставлять під сумнів точність цих даних), Німеччина посідає друге місце після США як за загальним обсягом допомоги Україні, так і за обсягом військової допомоги.

Нагадаємо, на тлі проблем у США з наданням Україні подальшої військової допомоги чиновники ЄС мають намір розглянути новий план, який дозволить Києву надати військову допомогу на суму в десятки мільярдів доларів протягом наступних років, попри внутрішні розбіжності в блоці.

20 млрд євро має бути виплачено з фонду ЄС країнам-членам за надання ними Україні «десятків мільярдів євро» військової допомоги протягом найближчих чотирьох років.

Цей план уже кілька тижнів обговорювався всередині ЄС і був представлений 19 січня.

ЄС уперше почав використовувати кошти з Європейського фонду миру (ЄФМ) для фінансування летального озброєння для Києва.

Протягом року 5,5 млрд євро було компенсовано країнам ЄС, які постачали Україні зброю, здебільшого за рахунок запасів боєприпасів, танків і ракет ППО, що є у них. Проте вже пів року уряд Угорщини блокує виплати в рамках довгострокової програми військової допомоги Україні.

Наразі зовнішньополітична служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України, до якого направлять близько 6,5 мільярда євро з активів ЄФМ та вноситимуть до 5 мільярдів євро на рік у період з 2024 по 2027 рік.

Частина грошей піде на оплату витрат, що зростають на програму ЄС військової підготовки для українських солдатів, у рамках якої вже було навчено 40 тис. 000 військовослужбовців.

До набрання чинності новим планом діятиме перехідний період. За приблизними підрахунками, цього року ЄС може запропонувати країнам-членам компенсацію за військову допомогу Україні на суму 7,5 млрд євро.

Перевага цього плану полягає в тому, що він дозволить країнам ЄС, які мають невелику кількість боєприпасів, об'єднати ресурси під час спільних закупівель.

Крім того, структура фонду дозволить уникнути регулярних виплат, які раніше неодноразово Угорщина «блокувала або використовувала як важіль, щоб вимагати щось натомість».

При цьому двостороння допомога, яку Німеччина та низка інших країн надають Україні, може бути зарахована в рахунок їх внесків до цього фонду.

Новий план для надання Україні військової допомоги обговорюватиметься на саміті ЄС 1 лютого, однак ухвалення остаточного рішення щодо нього, ймовірно, триватиме тижні.