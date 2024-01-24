Шмигаль зустрівся з Фіцо. Фото: Денис Шмигаль у Telegram

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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Зустріч відбулася 24 січня в Ужгороді. На порядку денному були двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Сторони дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості. Про це очільник українського уряду повідомив у Telegram.

Уряд Фіцо дозволив Україні купувати зброю у словацького бізнесу та техніку для зведення оборонних рубежів. Крім того, Братислава підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Під час розмови Фіцо запевнив Шмигаля у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України, обидві країни продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання.

За підсумками зустрічі Шмигаль та Фіцо підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини України та Словаччини на основі взаємної довіри та поваги.

Нагадаємо, напередодні приїзду до Ужгорода прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну росії проти України — це віддати частину українських територій загарбникам. Також він ветуватиме шлях України в НАТО, оскільки це «основа» для Третьої світової війни.