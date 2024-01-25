Російська влада оприлюднила прізвища членів екіпажу Іл-76, що розбився під Бєлгородом

https://racurs.ua/ua/n191696-rosiyska-vlada-opryludnyla-prizvyscha-chleniv-ekipaju-il-76-scho-rozbyvsya-pid-bielgorodom.html

Ракурс

Російська влада оприлюднила прізвища членів екіпажу Іл-76, що розбився під Бєлгородом 24 січня.

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Московити коротко написали про падіння літака. Список виглядає так:

командир екіпажу Беззубкін;

помічник командира корабля Чмирьов;

штурман Високін;

бортінженер Пілуєв;

борттехнік Житеньов;

бортрадист Саблінський.

Про те, що екіпаж Іл-76, що розбився, був з Оренбурзької області, незабаром після краху оголосив глава регіону Денис Паслер.

Раніше журналісти «Схем» також встановили прізвища членів екіпажу російського літака ІЛ-76, що впав вранці 24 січня у Бєлгородській області.

Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі — це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв. Екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, із дислокацією в Оренбурзі.

Загибель командира корабля Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина Маріка Беззубкіна. Вона сказала, що про це їй повідомили у російському Міністерстві оборони. Вона розповіла, що востаннє спілкувалась з чоловіком близько 7.30 ранку (за російським часом — «Ракурс»), в цей час він, за її словами, мав вилітати з Москви.

Загибель бортового інженера Андрія Пілуєва також підтвердила його дружина. Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його двоюрідна сестра. Під фото ще одного члена екіпажу Іл-76 бортового радиста Ігоря Саблінського у соцмережі з’явились коментарі, в яких висловлюють співчуття щодо його загибелі.

Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов, але наразі не вдалося незалежно підтвердити його загибель.

Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п’ятьох членів екіпажу вказаний 117 військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку, «які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України».

Інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені «Схемам» наразі незалежно перевірити не вдалось.

Російський військово-транспортний Іл-76 розбився 24 січня неподалік аеропорту Бєлгорода. Міноборони рф заявляло, що на борту Іл-76 перебували шестеро членів екіпажу, троє супроводжуючих та 65 українських військовополонених, яких нібито везли на обмін.

Міноборони рф назвало аварію Іл-76 терактом і звинуватило в ньому українських військових. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна «наполягатиме на міжнародному розслідуванні» катастрофи Іл-76, не сказавши, кого вважає винним у події.