Естонія встановила “зуби дракона” і бетонні блоки у лісах та приватних землях

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У лісах та приватних угіддях Естонії встановлено «зуби дракона» і бетонні блоки. Такими є зусилля Балтії проти потенційного нападу росії.

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Західні країни почали вважати напад рф на країни НАТО ще «імовірнішим», оскільки росія «не сповільнюється» в Україні після 2 років повномасштабної війни. Про це заявив генерал Мартін Герем, командувач Сил оборони Естонії в інтерв’ю для естонського суспільного мовника ERR, а також назвав потенційні строки можливого нападу росії та прокоментував підготовку союзників.

За словами Герема, багато західних союзників і раніше розуміли загрозу з боку росії, а зараз вважають її ще більш ймовірною, оскільки «Росія насправді не сповільнюється в Україні».

У відповідь на питання щодо планів зі встановлення бункерів на східному кордоні Естонії, міністр оборони підтвердив, що до такої ідеї закликають місцеві політики.

Герем розповів, що боєприпасів Естонія має зараз більше, ніж до повномасштабної російської війни в Україні, хоча значну частину також віддали на допомогу Україні.

Стара зброя псується на складах, і немає сенсу платити за її збереження в теплі, — сказав він опонентам.

А про західну підтримку України генерал озвучив таку тенденцію:

Країни не хочуть виводити гроші зі своїх країн і вважають за краще платити своїм підрядникам на місці.

Він також зауважив, що на строки виготовлення зброї впливають різного роду нормативні акти. Часом збройні заводи на Заході озвучують термін у кілька років, щоб подвоїти або потроїти виробництво, тоді як за межами ЄС аналогічні підприємства потребують на це два-три місяці.

Естонія очікує отримати нову зброю до 2026 року — за рішеннями, прийнятими у 2022 році. Йдеться, у тому числі про реактивні системи залпового вогню HIMARS та протикорабельні ракети.