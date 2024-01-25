День вироків у рф - засудили Гіркіна та убивцю Татарського

https://racurs.ua/ua/n191714-den-vyrokiv-u-rf-zasudyly-girkina-ta-ubyvcu-tatarskogo.html

Ракурс

У росії 25 січня до 27 років ув’язнення засудили Дар’ю Трєпову. Раніше стверджувалося, що вона принесла статуетку з бомбою і подарувала її воєнкору Владлену Татарському.

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Звідки вона отримала цю статуетку, дівчина не повідомила.

До цього підозрювана заявляла, що її підставили та використали. У росії Трєпова довго бути не планувала — під час затримання в неї виявили білети до Узбекистану.

Трепова не визнала провини за жодною з осудних статей. При цьому вона не заперечувала, що принесла до кафе, де виступав Татарський, статуетку з вибухівкою, але, за її словами, не знала, що знаходиться усередині. Трепова в останньому слові перепросила у потерпілих і всіх, хто через її дії виявився залученим до справи.

Іншому фігуранту справи Дмитру Касінцеву, у квартирі якого Трепова переховувалась після загибелі Татарського, суд призначив 21 місяць колонії. Його звинувачували у приховуванні особливо тяжкого злочину «шляхом введення в оману правоохоронних органів».

Татарського підірвали 2 квітня 2023 року в кафе у Санкт-Петербурзі. Там він проводив свій «творчий вечір». Трепова подарувала йому статуетку з вибухівкою, яка здетонувала на сцені. Татарський загинув миттєво.

Крім того, у четвер колишнього ватажка фейкової ДНР Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) засудили до чотирьох років вʼязниці.

Вирок виніс сьогодні московський міський суд. Колишній ватажок бойовиків проведе чотири роки в колонії через екстремізм.

Також суд заборонив Стрєлкову три роки займатися адмініструванням сайтів в інтернеті

Гіркін — воєнний злочинець, колишній офіцер ФСБ та так званий «міністр оборони ДНР». Він також причетний до авіакатастрофи рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, який російські бойовики збили у небі над Донбасом у липні 2014 року. У рф його звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності.