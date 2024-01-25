Стало відомо, скільки тіл доправили до моргу в Бєлгороді після падіння Іл-76. Фото: РосЗМІ

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Після падіння російського Іл-76 до моргу в Бєлгороді доправили лише п’ять тіл.

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На оприлюднених у мережі відео з місця подій не видно решток людських тіл. Співробітники ФСБ та військові фактично вигнали з місця падіння працівників МНС й не дали їм можливість здійснити згідно з протоколом огляд місця і локалізацію авіатрощі. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, на борту цього Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент Федеральна служба безпеки заборонила їм сідати в літак.

На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора… Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася, — зазначив Юсов.

Представник ГУР додав, що прізвища цих топ-посадовців відомі й будуть названі, а матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна поки не побачила жодних ознак того, що на літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області, була велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони рф та інші представники країни-агресора.

Джерело: «Радіо Свобода»