Чотири нових ядерних реактори збудують в Україні. Фото:

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Чотири нові ядерні реактори планують побудувати на території України.

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Влітку та восени 2024 року може розпочатися будівництво чотирьох нових атомних реакторів, які зведуть на Хмельницькій атомній електростанції. Таким чином Україна хоче компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з рф, зокрема й окупацію Запорізької АЕС. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що два енергоблоки зводитимуть на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Ще два реактори побудують з використанням західних технологій виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Як відомо, будувати третій та четвертий енергоблоки ХАЕС розпочали у 1980 роках, але згодом проект заморозили. З 1991 року Україна побудувала три нові атомні реактори — по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській «атомках».

Сьогодні атомні електростанції в Україні виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але влада хоче компенсувати втрату Запорізької АЕС, яку контролюють окупанти.

Нагадаємо, 20 січня експерти МАГАТЕ заявили, що російські загарбники знову встановили міни на території Запорізької АЕС. А раніше російські окупанти кілька тижнів не пропускали цих експертів до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6 та до деяких частин турбінних залів ЗАЕС.

Джерело: Reuters