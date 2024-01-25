Зразки російських газових гранат. Фото: Military Media Center

https://racurs.ua/ua/n191725-rf-vykorystovuie-na-fronti-granaty-zi-smertonosnymy-rechovynamy-foto.html

Ракурс

Окупанти все частіше використовують на фронті в Україні газові гранати із забороненими смертоносними речовинами. Є такі речовини, які можуть вбити за п’ять хвилин.

.

У грудні минулого року вперше зафіксували застосування росіянами РГ-Во — гранати з хлорацетофеноном. Ця речовина заборонена Женевським протоколом. У приміщенні або в бліндажі вона швидко вбиває усіх присутніх. Про це представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, у грудні 2023 року був зафіксований 81 випадок використання загарбниками газових гранат. А з початку повномасштабної війни агресор здійснив 626 хімічних атак проти українських захисників.

Під час брифінгу Рудик продемонстрував зразок російської газової гранати, який був виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів СРСР. Офіцер наголосив, що це свідчить про брехню росії про виконання взятих зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї від 1993 року. Російська влада повинна була знищити таку зброю та відповідні виробництва.

Нагадаємо, у листопаді минулого року російські загарбники застосували хімічну зброю на Сватівському та Бахмутському напрямках. Ймовірно, ворог використав хлорпікрин — шкідливу для людини отруйну речовину подразнювальної дії, пари якої мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях — задушливу і загальноотруйну дію.