Зірваний 24 січня обмін мав бути одним з найбільших з початку вторгнення. Фото:

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Зірваний 24 січня обмін полоненими мав бути одним з найбільших за час повномасштабної війни.

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Це мав бути 50-й по рахунку обмін. Однак він не відбувся. Точні цифри осіб, яких планували повернути додому, зараз не розкриваються. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 26 січня заявив в ефірі телемарафону.

Також розвідник розповів, що вивчається інформація з усіх джерел щодо так званих списків українських військовополонених, які начебто перебували в літаку. Українська влада комунікує з родинами полонених.

Списки, які з’являються через джерела російської пропаганди, з’являються для того, щоб протестувати реакцію, викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо, — зазначив Юсов.

Офіційні коментарі, за словами представника ГУР будуть тоді, коли росія офіційно оприлюднить ці списки через офіційні структури типу Міністерства оборони, спецслужб, гуманітарного штабу.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У рф заявили, що нібито на літаку були 65 полонених, шестеро членів екіпажу та троє супроводжуючих. Окупанти звинуватили Україну в падіння судна, але відмовляються залучити міжнародних експертів до розслідування.

Російські пропагандисти також оприлюднили списки начебто українських полонених, які були на борту. У Києві з’ясували, що деяких українців з цього списку вже раніше обміняли.

Організація Об'єднаних Націй поки не може встановити чи перебували на борту літака Іл-76 українські військовополонені.