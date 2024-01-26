ДБР викрило колишніх топ-чиновників Міноборони на закупівлі неякісної амуніції для ЗСУ. Фото:

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Колишні високопосадовці Міноборони закупали неякісну амуніцію для військових.

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Екс-заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т. в. о. начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т. в. о начальника центрального управління контролю якості МОУ підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд грн та у розтраті понад 222 млн грн. Про це 26 січня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що колишній заступник очільника МОУ лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил. Всі ці речі були низької якості, але купувалися за завищеними цінами. Договори укладалися за умови повної передплати. Цих товарів закупили на суму понад 1,4 млрд грн.

Також зловмисники замовили за кордоном неякісні засоби індивідуального захисту. При цьому посадовці повністю наперед оплатили замовлення. Як наслідок військові отримали бронежилети, які не можна використовувати в бою. Таким чином державний бюджет втратив не лише 222 млн грн.

Учасникам оборудки повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1, ч. 5 ст. 191 КК України). Їх загрожує тюремний строк до 15 років.

Нагадаємо, 25 січня в Службі безпеки України заявили, що до державного бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів. Фігурантам вже повідомили про підозру, їм загрожує 15 років тюрми.