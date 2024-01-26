Суд у Гаазі зажадав від Ізраїлю запобігти геноциду палестинців у секторі Газа. Але не став закликати до припинення вогню

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Міжнародний суд ООН (International Court of Justice), що розглядає позов ПАР, поданий до Ізраїлю, зобов’язав єврейську державу негайно вжити заходів щодо запобігання геноциду в секторі Газі, в якому його звинувачують позивачі.

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Про це повідомляє CNN 26 січня.

Постанова суду зобов’язує Ізраїль вжити таких заходів:

запобігти будь-яким діям, які можна вважати геноцидом;

гарантувати, щоб військові Армії оборони Ізраїлю не робили актів геноциду;

запобігати та карати будь-які публічні коментарі, які можуть бути розцінені як підбурювання до геноциду;

забезпечити мешканцям Гази доступ до гуманітарної допомоги.

Також голова Міжнародного суду ООН Джоан Донохью зазначила, що Ізраїль має запобігти знищенню доказів, які можуть бути використані у справі про геноцид. Протягом місяця після рішення суду Ізраїль має надати звіт про виконання вказаних заходів.

При цьому суд не став вимагати як забезпечувальний захід припинення вогню в секторі Газа, на якому серед іншого наполягала ПАР, що подала позов.

Водночас суд висловив «серйозне занепокоєння» долею ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, та закликав до їхнього негайного звільнення.

Рішення суду про вжиття негайних заходів для запобігання геноциду та про гарантії, що геноцид не вчинять військові, підтримали 15 суддів із 17. Рішення про гуманітарну допомогу та про покарання за підбурювання до геноциду підтримали 16 суддів проти одного.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після рішення суду заявив, що Ізраїль відкидає «мерзенну спробу» відмовити йому в праві на самооборону та продовжить боротьбу з ХАМАС. За словами Нетаньягу, Ізраїль веде війну проти терористів, а не проти палестинців і планує продовжувати робити все можливе, щоб надавати гуманітарну допомогу цивільному населенню.

Ухвалене в рамках цього засідання рішення Міжнародного суду вважається проміжним — поки що йдеться лише про забезпечувальні заходи у справі. Для остаточного рішення може знадобитися кілька років, наголошували експерти.

ПАР подала позов до Міжнародного суду ООН наприкінці грудня 2023 року та звинуватила Ізраїль у тому, що його «дії та бездіяльність» у секторі Газа мають «геноцидальний характер» щодо палестинців.

ПАР, що подала позов, вимагала призупинити військову операцію Ізраїлю в секторі Газа, припинити виселяти палестинців з їхніх будинків, а також вжити «всі розумні дії» для запобігання геноциду. Ізраїль відкидав звинувачення та наполягав, що веде війну проти ХАМАС відповідно до міжнародного права.

Засідання за позовом, на яких обидві сторони викладали свої позиції, відбулися на тижні з 8 по 14 січня. Досі Міжнародний суд ООН жодного разу не визнавав жодної конкретної держави відповідальною за геноцид.