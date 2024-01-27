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На Таврійському напрямку росіяни другу добу поспіль щоденно проводить по 50 штурмів

На Таврійському напрямку росіяни другу добу поспіль щоденно проводять по 50 штурмів

27 січ 2024, 12:23
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Росіяни значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій в районі оперативно-стратегічному угрупованні українських військ «Таврія».


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Другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно, повідомив 27 січня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

В полон за тиждень здалися півтора десятка окупантів. Також ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ «Таврія» 100 авіаударів. В основному це КАБи і більшість з них скинули на Донеччину.

26 січня московити завдали два ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів. За минулу добу нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні з фронтів 27 січня Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав вісім ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та чотири авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торговельний центр та інша цивільна інфраструктура.

Джерело: Ракурс


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