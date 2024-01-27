З України евакуювали трьох левів, які постраждали від війни, фото - X/ifawglobal

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З України евакуювали трьох левів, які постраждали від війни.

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У п’ятницю, 26 січня, лев і дві левиці з України прибули до французького зоопарку в Арне-су-Вітто в Бургундії, повідомляє Bild.

Атлас, Луладжа та Корольова провели в дорозі 90 годин. Вони перебували у приватній власності, що є законним в Україні.

Лева віком 2,5 року виростили на Київщині, але він став надто агресивним і має надмірну вагу — майже 300 кг. Дворічні левиці прибули зі Східної України, їхні попередні господарі залишили їх, коли тікали від війни.

На Київщині залишається левиця Юна, яка отримала контузію під час ракетного обстрілу Києва 2 січня. Російська ракета упала за 300 метрів від її вольєра. Після цього вона перестала вставати на лапи, ледве повзала, практично не їла. Нині їй краще, вона проходить реабілітацію. Юну також планується відправити за кордон, коли хтось погодиться її прийняти.

До сьогодні тварина не мала проблем зі здоров’ям. Її готували на відправку до Європи — незабаром мали бути готові документи.