Греція передасть Україні застаріле озброєння. Фото:

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Греція передасть Україні радянське озброєння, яке більше не використовується її власними збройними силами.

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Влада Греції розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання та озброєння. Прохання про передачу зброї Україні містилося у листі державного секретаря США Ентоні Блінкена. Про це пише грецька газета Kathimerini.

Блінкен писав, що пріоритет буде надано наданню Військово-повітряним силам Греції військово-транспортного літака КС-135, який підвищить оперативні можливості грецьких винищувачів. У той же самий час Греція може продати чи передати Україні обладнання, яке не потрібне її армії, з можливістю фінансування до 200 млн дол.

Зазначається, грецький уряд дав вказівки, щоб ці застарілі системи та обладнання були передані Україні з метою забезпечення ресурсів для нових програм оснащення.

Зараз невідомо, що саме передадуть Україні. На озброєнні армії Греції перебувають радянські системи ППО «Тор», «Оса», С-300, зенітні установки ЗУ-23−2.

Раніше Держдеп США погодив продаж Греції F-35 вартістю 8,6 млрд дол.

Нагадаємо, наприкінці літа 2023 року уряд Німеччини запропонував Греції передати власні танки Leopard 1 Україні в обмін на таку ж кількість модернізованих машин.

Джерело: Kathimerini