Дрон атакував військову базу США в Йорданії. Фото:

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Атака на військову базу США в Йорданії призвела до загибелі та поранень американських військовослужбовців.

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Троє солдатів армії Сполучених Штатів Америки загинули й 25 військових отримали поранення внаслідок нічної атаки безпілотника на невелику американську базу у Йорданії поблизу кордону із Сирією. Це стало першим випадком, коли військові США загинули від вогню на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом у Секторі Гази. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на Центральне командування США.

Американський президент Джо Байден вже підтвердив цю інформацію. За його словами, Пентагон все ще збирає інформацію про цю атаку. Однак у Вашингтоні вже поінформовані, що це зробили підтримувані Іраном радикальні групи бойовиків, які діють у Сирії та Іраку.

Троє американських військовослужбовців, яких ми втратили, були патріотами у найвищому розумінні (…) І не сумнівайтеся — ми притягнемо всіх винних до відповідальності в час і в спосіб, який оберемо, — наголосив Байден.

З початку загострення на Близькому Сході у жовтні 2023 року по 26 січня було здійснено понад 158 атак на сили США та коаліції в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, Washington Post повідомляло, що США планують тривалу військову кампанію проти єменських хуситів, бо попередні удари не змогли зупинити атаки угруповання на кораблі в Червоному морі. Дехто у Вашингтоні побоюється, що ця військова операція може втягнути Штати у «непередбачуваний близькосхідний конфлікт».

Джерело: CNN