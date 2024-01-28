Франція щомісяця надсилатиме Україні артснаряди. Фото:

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Збройні сили України щомісячно отримуватимуть від Франції снаряди для артилерії.

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Союзники передаватимуть українському війську 3 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, які передбачені для французького озброєння, яке Сили оборони отримали раніше. Про це заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив в інтерв’ю виданню NV.

Представник Міноборони додав, що Франція планує виготовити для України 78 самохідних артилерійських установок Caesar, шість із яких будуть поставлені найближчим часом.

Гаврилюк наголосив, що французи ще раз продемонстрували стійку підтримку українського народу.

Як відомо, у грудні минулого року Міноборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення Сил оборони. Коаліція мала розпочати роботу у січні 2024 року.

Нагадаємо, уряд Франції оголосив про надання Україні чергової партії ракет великої дальності SCALP, а також крилатих авіабомб AASM HAMMER. Збройні сили України щомісяця отримуватимуть до 50 одиниць таких авіабомб.

Джерело: NV