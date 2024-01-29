Командування ЗСУ спростувало окупацію села Табаївка. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України ведуть бої за село Табаївка в Купʼянському районі Харківської області.

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Заяви російських загарбників про взяття армією рф цього населеного пункту неправдиві. Росіяни спромоглися лише мінімально просунутися на цьому напрямку. Про це керівник служби звʼязків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо 29 січня розповів в ефірі «Еспресо».

Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там тривають бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Мінімальні просування на цій території — усе, на що спромоглися загарбники. А з нашого боку основне — зберегти життя військовослужбовців, — зазначив він.

При цьому Фітьо додав, що якщо українська армія може перейти на вигідніші рубежі, щоб зайняти оборону, а вже потім перейти до наступальних дій та покращити тактичне положення.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ намагаються стримати ворога від подальших просувань, а противник не зміг закріпитися в населеному пункті. Населений пункт переходить в сіру зону до подальшого розвитку подій.

Нагадаємо, командування Сухопутних військ заявило про відхід українських сил з Крохмального на Куп’янському напрямку. Військові пояснили, що це відхід тимчасовий, а підрозділи перемістилися на інші рубежі, щоб зберегти життя.

Джерело: «Еспресо»