Володимир Зеленський закликав направляти європейську допомогу для біженців у бюджет України. Фото:

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Ракурс

Європейську соціальну допомогу для українських біженців надсилати в бюджет України закликав президент Зеленський.

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Глава держави хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соцдопомогу українським біженцям, надавалися Україні. А українська влада вже самостійно розподіляла б ці гроші між біженцями. Зеленський упевнений, що таким чином можна було б підтримати українську економіку. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

За словами журналістки, з України до Німеччини від війни утекли майже 200 тис. українських чоловіків. Вона запитала у Зеленського, чи не слід скорочувати грошову допомогу військовозобов’язаним українцям за кордоном, щоб цими коштами підтримати державу.

Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент — наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина, — зазначив президент.

Зеленський пояснив свої слова тим, що більша частина грошей українців залишилася в Європі, бо громадяни вивозили свої статки, коли тікали від війни. А потім Європа почала підтримувати українців у Європі й всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались закордоном і в економіці тієї чи іншої держави.

Нагадаємо, у листопаді Федеральна агенція зайнятості Німеччини заявила, що лише 19% українських біженців віком від 18 до 64 років у Німеччині мають роботу. І це лише на 2% більше, ніж рік тому.