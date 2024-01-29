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Ракурс
Соціологи опублікували результати дослідження ставлення українців до інших народів

Соціологи опублікували результати дослідження ставлення українців до інших народів

29 січ 2024, 16:56
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Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати дослідження ставлення українців до інших народів.


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За даними КМІС, найкраще українці ставляться до поляків, канадців та американців, а найгірше — до африканців, ромів, білорусів та росіян.

Також соціологи відзначають, що із жовтня 2022-го до жовтня 2023-го дещо погіршилося ставлення суспільства до російськомовних українців.

Після початку великомасштабної війни з 2021 до 2022 рівень ксенофобії дещо підвищився через погіршення ставлення до росіян і білорусів, а за останній рік з жовтня 2022 до жовтня 2023 дещо знизився через покращення ставлення до союзників (канадців, американців, німців і французів).

Взагалі ж з 1994 до 2007 року рівень ксенофобії в Україні зростав. З 2008 до 2013 індекс знизився до 4,0 балів. Далі індекс ксенофобії коливається довкола цього значення, у жовтні 2023 він був трохи нижче 4-х (точніше 3.7).

Цей рівень не є високим, він показує, що для більшості етнічних груп населення України підтримує дистанцію 3, 4 або 5 (тобто не хотіли б, щоб представники цих етнічних груп були членами їх родин і близькими друзями, але готові їх бачити сусідами, колегами по роботі і жителями України).

Джерело: Ракурс


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