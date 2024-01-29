Після чуток про звільнення Залужного у школах Львова запровадять урок інформаційної гігієни

https://racurs.ua/ua/n191859-pislya-chutok-pro-zvilnennya-zalujnogo-u-shkolah-lvova-zaprovadyat-urok-informaciynoyi-gigiieny.html

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Після чуток про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного у школах Львова запровадять урок інформаційної гігієни.

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Про це повідомив 29 січня міський голова Львова Андрій Садовий.

Він попросив керівника міського управління освіти Андрія Закалюка запровадити урок інформаційної гігієни для школярів.

Ого! Знову виявилось, що треба довіряти лише офіційним джерелам інформації. Як бачимо, сьогодні це таке ж питання національної безпеки! — написав Садовий.

Нагадаємо, що увечері 29 січня в соцмережах та медіа почали розганяти інформацію про буцімто звільнення Залужного. Інформація наповнювалася нібито новими деталями аж до того, коли в Офісі президента спростували відставку, а у вечірньому зверненні Володимир Зеленський нічого не згадав про можливе звільнення.