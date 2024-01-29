Міжнародний суд ООН оголосить рішення про юрисдикцію у позові України проти рф щодо геноциду

https://racurs.ua/ua/n191860-mijnarodnyy-sud-oon-ogolosyt-rishennya-pro-urysdykciu-u-pozovi-ukrayiny-proty-rf-schodo-genocydu.html

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Міжнародний суд ООН 2 лютого ухвалить рішення про прийнятність скарги України проти рф щодо «геноциду».

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У п’ятницю, 2 лютого 2024 року, Міжнародний суд винесе своє рішення щодо попередніх заперечень, висунутих російською федерацією у справі, що стосується звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, — йдеться в повідомленні суду.

Рішення оголосять о 15.00 за місцевим часом (16.00 за київським).

Якщо суд визнає скаргу України частково чи повністю прийнятною, то далі розпочнеться розгляд справи по суті.

Україна у цьому позові проти росії до Міжнародного суду ООН вимагає притягнути агресора до відповідальності за спотворення поняття геноциду.

Крім того, Міжнародний суд ООН у середу, 31 січня, о 16.00 за Києвом оголосить про своє рішення у справі щодо злочину агресії так званої росії проти України щодо подій у Криму та на Донбасі у 2014 році.

Україна подала цей позов ще у 2017 році. Йдеться про порушення московитами конвенцій про заборону фінансування тероризму й подолання всіх форм расової дискримінації.