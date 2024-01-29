Україна готова розглядати запрошення росії на другому саміті миру - в ОП назвали умови

https://racurs.ua/ua/n191863-ukrayina-gotova-rozglyadaty-zaproshennya-rosiyi-na-drugomu-samiti-myru-v-op-nazvaly-umovy.html

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На другому глобальному саміті миру Україна готова розглядати запрошення представників росії.

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Про це 29 січня заявив голова ОП Єрмак на пресконференції з главами МЗС України та Угорщини в Ужгороді.

Однак, за його словами, спочатку треба створити спільний план і тільки після цього можна думати про розмови з росією. Як повідомила «Європейська правда», Єрмак вважає, що для участі у цих розмовах росія повинна мати політичну волю до миру.

Я хочу повторити логіку «формули миру»: перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів — він без участі росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев’яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення плану, — сказав Єрмак, який курує в ОП трек «формули миру».

Тільки на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, Київ готовий розглянути питання щодо запрошення представників рф. Крім того, для участі у цих розмовах росія повинна мати політичну волю до миру.

Раніше президентка Швейцарії Віола Амхерд висловила сумнів, що запланований глобальний саміт щодо запропонованої Україною «формули миру» навряд чи стане справжньою мирною конференцією, якщо на ньому не буде рф.

Другий саміи миру погодилася організувати Швейцарія. Це сталося 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.