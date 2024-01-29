Країни ЄС підтримали план використання прибутку від заморожених активів Центробанку рф

https://racurs.ua/ua/n191862-krayiny-ies-pidtrymaly-plan-vykorystannya-prybutku-vid-zamorojenyh-aktyviv-centrobanku-rf.html

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Країни ЄС підтримали план відкладення мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожування активів центробанку рф.

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Це перший крок до їх можливого використання на допомогу Україні, пише FT.

Одноголосне рішення, прийняте в понеділок, яке ще має бути офіційно оформлене протягом наступних тижнів, є частиною демонстрації підтримки Києва з боку блоку напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії.

Воно також відбувається напередодні саміту в четвер, на якому лідери ЄС, як очікується, підпишуть угоду про виділення Україні 50 млрд євро фінансової підтримки

Сьогодні «дали зелене світло» першому кроку процедури — відкласти доходи від заморожених активів рф на окремий рахунок, наступним кроком має стати безпосередня передача грошей Україні, — розповів редактор «Радіо Свобода» в Європі Рікард Йозвяк.

ЄС заморозив активи Центробанку рф на понад 200 млрд євро. Раніше Financial Times писав, що доходи з цих активів становитимуть до 3 млрд на рік або 15 млрд у період з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від процентних ставок у ці роки.